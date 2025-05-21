Парту героя в честь бойца СВО Игоря Филатова открыли в Чехове

Торжественная церемония прошла в средней школе № 10, выпускником которой был герой. На открытие пришли родные Игоря Филатова, глава округа Михаил Собакин, депутаты, педагоги, школьники, участники «Движения первых» и юнармейцы.

Игорь Филатов родился в 2000 году в Амурской области. В возрасте 13 лет переехал с семьей в Чехов, после школы окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Дважды участвовал в главном военном параде на Красной площади в День Победы. Завершив обучение в звании лейтенанта, Игорь продолжил службу в 76-й Псковской воздушно-десантной дивизии в должности командира взвода.

В мае 2023 года у Игоря и его супруги Татьяны родился сын Денис, а уже в сентябре лейтенант отправился в зону СВО, где выполнял боевые задачи в Херсонской и Запорожской области и на Курском направлении.

25 января 2025 года Игорь Филатов героически погиб. Награжден двумя орденами Мужества и медалью Суворова.

«Игорь стал продолжателем ратных подвигов Героя Советского Союза Степана Никитовича Воронина, имя которого носит школа, в которой он учился, и которая может гордится, что воспитала нового героя современной России», — отметил на открытии Михаил Собакин.