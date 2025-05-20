Парту героя в честь бойца СВО Геннадия Карпова открыли в Наро-Фоминске

Уже третья парта героя появилась в школе № 4 Наро-Фоминска. Теперь школьники смогут изучать жизненный путь выпускника образовательного учреждения, участника специальной военной операции Геннадия Карпова, погибшего при выполнении боевых задач летом 2024 года.

На церемонию открытия пришли родные Геннадия Карпова, педагоги, ученики, а также представители власти. Собравшиеся почтили память офицера словами благодарности. Первыми получили право посидеть за партой героя третьеклассники, которые хорошо проявили себя в учебе, искусстве и спорте.

Гости ознакомились с музейными экспонатами школьного комплекса. Здесь представлены уникальные предметы, бережно собранные энтузиастами. Коллекция рассказывает о временах Великой Отечественной войны, а также об истории достижений выпускников школы разных поколений, включая участников СВО и ветеранов других локальных конфликтов. Родственники Геннадия Карпова пожертвовали в фонд музея еще несколько экспонатов — личные вещи героя.

Всего в Наро-Фоминском городском округе открыто более 40 парт в честь героев. Патриотическое воспитание — одно из важнейших направлений в образовании подрастающего поколения.