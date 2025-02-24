Парту героя в честь бойца СВО Евгения Фадина открыли в Балашихе

Евгений Фадин, родившийся в Балашихе в семье военнослужащего, с ранних лет выбрал путь служения Родине. Он учился в полицейском колледже, затем продолжил свою карьеру в центре беспилотной авиации, после чего подписал контракт с Министерством обороны России.

Участвуя в военной операции в Сирии, Фадин позднее был направлен в зону специальной военной операции. Во время выполнения задач в СВО Евгений стал командиром группы 924 главного центра беспилотной авиации. Он внедрял инновационные методы воздушной разведки и организовывал бесперебойную работу комплекса беспилотников, что позволяло своевременно получать важные разведывательные данные.

«Прежде всего, хочу выразить благодарность руководству гимназии и городу, а также ребятам, которые не забывают о моем сыне. Прошу учащихся помнить о наших героях, которые каждую секунду и каждую минуту исполняют свой долг на фронте, защищая нашу прекрасную Родину», — отметил на церемонии открытия парты отец героя Владислав Фадин.

7 сентября 2023 года Евгений Фадин героически пал, спасая личный состав и комплект беспилотников во время обстрела противника. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.