Парту героя в честь бойца СВО Егора Москвичева открыли в Воскресенске
Торжественную церемонию провели в школе «Вектор». Парту посвятили участнику спецоперации, который учился в этом образовательном учреждении.
Почтить память героя пришли его близкие и друзья, представители администрации и депутатского корпуса.
«Пока мы их помним, они живы, поэтому я вас очень прошу, не забывайте тот подвиг, что они для нас сделали. Они потратили жизнь на то, чтобы мы дальше счастливо жили», — обратился к собравшимся депутат окружного совета Андрей Баранов.
Егор Москвичев закончил школу «Вектор» в 2022 году. Затем он поступил в Воскресенский колледж, совмещал учебу с работой на заводе.
После Егор добровольно отправился служить на спецоперацию. Он выполнял боевые задачи в составе группировки «Север» 30-го мотострелкового полка в звании рядового: был оператором БПЛА и внештатным медработником. В июне 2024 года героически погиб в бою за освобождение города Волчанск, прикрывая отход товарищей. Ему было 18 лет. Память о Егоре Москвичеве увековечили в экспозиции школьного музея, посвященной героям специальной военной операции.
Отметим, что право сидеть за Партой героя получат школьники за отличную учебу, успехи в творчестве и спорте, а также активисты «Движения первых».