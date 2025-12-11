Парту героя в честь бойца СВО Егора Москвичева открыли в Воскресенске

Торжественную церемонию провели в школе «Вектор». Парту посвятили участнику спецоперации, который учился в этом образовательном учреждении.

Почтить память героя пришли его близкие и друзья, представители администрации и депутатского корпуса.

«Пока мы их помним, они живы, поэтому я вас очень прошу, не забывайте тот подвиг, что они для нас сделали. Они потратили жизнь на то, чтобы мы дальше счастливо жили», — обратился к собравшимся депутат окружного совета Андрей Баранов.

Егор Москвичев закончил школу «Вектор» в 2022 году. Затем он поступил в Воскресенский колледж, совмещал учебу с работой на заводе.