Парту героя в честь бойца СВО Дмитрия Нарыжного открыли в Пушкинском

Торжественная церемония состоялась в образовательном комплексе № 8. В ней также приняли участие родственники героя.

Парту посвятили выпускнику школы, участнику специальной военной операции Дмитрию Нарыжному, известному под позывным «Кинолог». Его призвали на военную службу в октябре 2022 года.

Дмитрий погиб в июле 2024 года в поселке Залиман Кременского района. Он выполнял боевую задачу.

За проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга его посмертно наградили орденом Мужества. На открытии Парты героя присутствовали ученики и руководство образовательного учреждения, а также руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев и вдова Дмитрия Алена. Сейчас она занимается волонтерской работой.

«Это не просто дань уважения, парта станет наглядным примером для учеников школы, и будет напоминать молодому поколению о самоотверженности и героизме Дмитрия Александровича», — отметили в пресс-службе администрации округа Пушкинский.