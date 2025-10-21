Парту героя в честь бойца СВО Данила Аникеева открыли в Лобне

В церемонии приняли участие глава Лобни Анна Кротова, мать героя Светлана Аникеева, прокурор Василий Антонов-Романовский, руководители местных отделений Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников и «Боевого братства» Алексей Мочалов, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Анна Жарова, школьники и учителя.

Данил Аникеев после окончания школы № 6 служил в пограничных войсках, где получил звание сержанта и был награжден ведомственными наградами «Отличник пограничной службы второй степени» и «Отличник пограничных войск второй степени». В сентябре 2023 года он добровольно отправился на СВО, служил в составе 1-й гвардейской танковой армии на Харьковском направлении. Погиб 20 октября 2023 года, посмертно награжден орденом Мужества.