Парту героя в честь бойца СВО Чингиза Тюрбеева открыли в лицее № 10 в Химках

В лицее № 10 в Химках открыли «Парту Героя» в честь военного медика, участника СВО Чингиза Тюрбеева. Военнослужащий был посмертно награжден орденом Мужества и медалью «За спасение погибавших».

«Он окончил медколледж. С 2017 года работал в Химкинской больнице, по совместительству — в Красногорске. Весь ковид он отработал здесь и в Красногорске. Он решил добровольно служить в зоне СВО — специально поехал в Калмыкию, чтобы получить повестку. Прослужил там девять месяцев, в отпуск так и не приехал», — рассказала Оксана Тюрбеева.

В церемонии открытия приняли участие лицеисты Ксения и Анастасия. В числе почетных гостей был вдова Оксана Тюрбеева.

По словам вдовы, Чингиз был отзывчивым. В день его гибели стояла жара. Военнослужащий снял часть экипировки, когда помогал товарищам делать окоп. В тот момент прилетел беспилотник. Чингиз получил тяжелое ранение и скончался по дороге в госпиталь.

«Парта Героя — это не просто школьная парта. Это символ, который помогает молодежи понимать, что рядом с нами жили и живут настоящие герои. Такие инициативы делают историю ближе и учат уважению к подвигу», — рассказала депутат Юлия Ишкова.

«Парта Героя» — часть проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». Инициатива формирует у школьников уважение к современным военнослужащим и их подвигам.