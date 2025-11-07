Парту героя в честь бойца СВО Антона Комиссарова открыли в Воскресенске

В здании бывшей школы № 5, а сейчас «Лицей № 6», в Воскресенске установили парту Героя участнику специальной военной операции Антону Комиссарову. С 1994 по 2004 годы он обучался в средней общеобразовательной школе № 5, где заслужил репутацию прилежного и ответственного ученика.

После окончания школы работал сварщиком на одном из воскресенских заводов. В октябре 2022 года Антон Комиссаров отправился защищать Родину в зону проведения специальной военной операции. Он героически погиб при выполнении боевого задания 19 сентября 2024 года.

Сослуживцы вспоминают его как доброго, смелого духом бойца, на которого можно было положиться в любой ситуации. За отвагу и самоотверженность, проявленные в бою, Антон Сергеевич Комиссаров удостоен государственных наград: ордена Мужества, ордена Жукова, медали «За отвагу» и медали «Участнику специальной военной операции».