«Парту Героя» в честь бойца СВО Андрея Матвеева открыли в школе Чехова

В Крюковской школе городского округа Чехов открыли «Парту Героя» в честь бывшего ученика, погибшего участника специальной военной операции Андрея Матвеева. Почтить память героя пришли его родственники и глава муниципалитета Михаил Собакин.

Андрей Матвеев родился и вырос в деревне Крюково городского округа Чехов. Юноша окончил среднюю школу и поступил на юридический факультет. Получив в сентябре 2022 года повестку о мобилизации, Андрей Матвеев ушел служить на фронт. Его назначили командиром стрелкового отделения.

За мужество и заслуги при выполнении задач специальной военной операции губернатор Андрей Воробьев вручил защитнику сертификат на жилье и антидроновое ружье. 13 октября 2023 года бойца смертельно ранили. Он просил передать родным, что любил их больше жизни. Указом президента Российской Федерации военнослужащего наградили Орденом Мужества посмертно.

«Для нас — близких Андрея, это поистине значимый день. Мы не должны забывать подвиги каждого героя, павшего за нашу Родину! За наше будущее, за будущее наших детей. Андрей был очень добрым и искренним человеком, он любил свою семью. Он был настоящим патриотом своей страны», — поделилась вдова бойца Ольга.

Как отметил глава Чехова Михаил Собакин, у «Парт Героев» дети задумаются о цене мира, за который сражаются простые ребята, герои специальной военной операции.

Напомним, что это уже вторая «Парта Героя» в Крюковской школе. Первую в канун Дня Победы отрыли в память о бойце Георге Нестерове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».