Парту героя в честь бойца СВО Андрея Малышева откроют в школе № 25 в Щелкове

Глава городского округа Андрей Булгаков и депутат Государственной думы Александр Толмачев совместно провели ежегодный партийный прием жителей. На встрече обсуждались вопросы строительства и ремонта, работы управляющих компаний и поддержки участников специальной военной операции.

Мать бойца СВО Андрея Малышева обратилась с предложением открыть в честь военного парту героя в школе № 25. Руководитель муниципалитета пообещал, что это будет сделано до конца текущего года.

Жители трех десятков домов в Медвежьих Озерах пожаловались на работу управляющей компании «Кодекс», которая не выполняет даже минимума условий по уборке дворовых территорий и содержанию зданий. Компания регулярно выставляет жителям счета, однако за два года так и не выполнила никаких ремонтных работ.

«Мы с командой всегда на стороне жителей, поэтому в рамках своих полномочий поможем», — сказал Андрей Булгаков. Он подчеркнул, что в муниципалитете будут работать только те управляющие компании, которые действуют в интересах горожан.

Также на приеме обсудили предстоящий ремонт культурно-спортивного комплекса «Мальцево». В 2025 году планируется отремонтировать кровлю и фасад, обновить помещения, приобрести новую мебель и оборудование.

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