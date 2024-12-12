«Парту героя» в честь бойца СВО Алексея Соколова открыли в Можайске

Торжественное открытие «Парты героя» состоялось в школе № 1. Мероприятие было приурочено к отмечавшемуся в России Дню героев Отечества.
Алексей Соколов окончил девять классов школы, потом пошел учиться на повара. По словам отца, любил рыбачить и играть в футбол. Был активистом. Отслужил срочную службу в Воздушно-десантных войсках.
«После службы вернулся на гражданку, женился, воспитывал дочь, которая тоже учится здесь. А потом я узнал, что он отправился добровольцем на специальную военную операцию. Мне не сказал, не хотел меня волновать — я должен был лечь на операцию», — рассказал Владимир Соколов.
Алексей служил гранатометчиком мотострелкового подразделения в Луганской народной республике. Он погиб при артиллерийском обстреле и был посмертно награжден орденом Мужества.
После церемонии открытия участники мероприятия возложили цветы к «Парте героя».
Ругался и хватал за руки. Пьяный челябинец на глазах у детей напал на воспитательницу
Офис МФЦ в Волоколамске отметил 10-летие
Победителей конкурса исследователей окружающей среды наградили в Подмосковье
Администрация Наро-Фоминска встретилась с сотрудниками филиала «Мособлгаза»
Мастер-класс по изготовлению елочных игрушек для детей провели в Лобне
Итоги года в сотовой связи подвели на пресс-завтраке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте