«Парту героя» в честь бойца СВО Алексея Соколова открыли в Можайске

Фото: Телеканал «360»

Торжественное открытие «Парты героя» состоялось в школе № 1. Мероприятие было приурочено к отмечавшемуся в России Дню героев Отечества.

Алексей Соколов окончил девять классов школы, потом пошел учиться на повара. По словам отца, любил рыбачить и играть в футбол. Был активистом. Отслужил срочную службу в Воздушно-десантных войсках.

«После службы вернулся на гражданку, женился, воспитывал дочь, которая тоже учится здесь. А потом я узнал, что он отправился добровольцем на специальную военную операцию. Мне не сказал, не хотел меня волновать — я должен был лечь на операцию», — рассказал Владимир Соколов.

Алексей служил гранатометчиком мотострелкового подразделения в Луганской народной республике. Он погиб при артиллерийском обстреле и был посмертно награжден орденом Мужества.

После церемонии открытия участники мероприятия возложили цветы к «Парте героя».

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