«Парту героя» в честь бойца СВО Алексея Соколова открыли в Можайске

Алексей Соколов окончил девять классов школы, потом пошел учиться на повара. По словам отца, любил рыбачить и играть в футбол. Был активистом. Отслужил срочную службу в Воздушно-десантных войсках.

«После службы вернулся на гражданку, женился, воспитывал дочь, которая тоже учится здесь. А потом я узнал, что он отправился добровольцем на специальную военную операцию. Мне не сказал, не хотел меня волновать — я должен был лечь на операцию», — рассказал Владимир Соколов.