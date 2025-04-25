Парту героя в честь бойца СВО Алексея Черепанова открыли в Лосино-Петровском

Церемония открытия Парты героя прошла в Биокомбинатовской школе. Ее посвятили погибшему в зоне спецоперации жителю округа Алексею Черепанову.

Участие в мероприятии приняли заместитель главы Лосино-Петровского городского округа Валентина Тропанец, представители городского Совета депутатов, «Боевого братства», местного отделения партии «Единая Россия», Центра поддержки участников СВО и их семей «Мы рядом», священник Валерий Очеретний, а также семья героя.

Алексей Черепанов — уроженец поселка Свердловский. Он был ветераном боевых действий, прошел вторую чеченскую войну.

В зону спецоперации Алексей отправился добровольцем в сентябре 2023 года. Погиб в мае прошлого года в боях в Бахмутском районе Донецкой Народной Республики.

Его наградили медалями Суворова и «За отвагу», посмертно представили к ордену Мужества. Почетное право первыми сесть за Парту героя предоставили сыну Алексея Анатолию и дочери Надежде.

Отметим, что это уже третья Парта героя, которую открыли в Биокомбинатовской школе.