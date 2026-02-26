Парту героя в честь бойца СВО Александра Лукичева открыли в Коломне

В церемонии открытия приняли участие представители администрации округа, педагоги и учащиеся Бояркинской школы. Среди приглашенных гостей были близкие Александра Лукичева, его мама, дочь и племянник, а также друзья.

Александр Лукичев родился и вырос в селе Большое Уварово Коломенского района. В 1995 году закончил школу в соседнем Бояркине. Судьба распорядилась так, что уже в юности ему пришлось столкнуться с реалиями военной службы: в армии срочника Лукичева направили в Чеченскую Республику, где он получил свой первый боевой опыт.

В 2022 году Александр был мобилизован в зону СВО. Служил механиком-водителем танкового батальона. Еще при жизни за проявленные героизм и самоотверженность награжден медалью «За отвагу». 14 декабря 2024 года при выполнении воинского долга во время освобождения села Мартыновка Курской области Александр Лукичев погиб.

«Это потеря безвозвратная, и, конечно, память о нашем герое будет храниться вечно. Я Сашу знал лично. Низкий вам поклон и благодарность за сына. Как бы ни было тяжело, но надо жить дальше, надо жить памятью, его продолжением — детьми, по-другому никак. А нам всем — напоминание о том, что из таких простых ребят вырастают настоящие герои», — сказал на открытии заместитель председателя совета депутатов округа Роман Андросов.

Близкие героя поделились воспоминаниями об Александре и рассказали, как много он значил для каждого из них.

«Александр Александрович воспитывал меня, когда отца не стало. На нем просто все держалось, на самом деле. Когда его не стало, это очень большая потеря для нас. Саша научил меня никогда не сдаваться, всегда доводить дело до конца, идти до конца, научил меня не бояться. Делать какой-то выбор, не боясь, обдумывая и четко решая, что мне нужно от этой жизни, что я хочу получить», — поделился племянник героя Максим Лукичев.

Парты героя открываются во многих школах округа. Посвящены они землякам, проявившим доблесть и отвагу. На сегодняшний день в Коломне и Озерах открыта 41 такая парта, девять из них посвящены погибшим участникам спецоперации.