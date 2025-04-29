Парту героя в честь бойца СВО Александра Леднева открыли в Серпухове

В школе № 11 в Серпухове состоялось торжественное открытие «Парты Героя» в честь участника специальной военной операции Александра Леднева. В мероприятии приняли участие временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко и депутат Елена Акимова.

Александр Леднев, выпускник этой школы, прошел срочную службу в звании ефрейтора, работал в МВД, в патрульно-постовой службе, а затем продолжил свою карьеру в сфере охраны. Александр создал семью и был заботливым отцом.

В 2022 году, когда началась частичная мобилизация, Александр был призван на службу. Он проявил себя как настоящий мужчина и патриот. Во время службы в районе города Подкуйчанск в Луганской Народной Республике Александр погиб во время артиллерийского обстрела. За свой подвиг он был награжден Орденом Мужества посмертно.

Право открыть «Парту Героя» было предоставлено Ирине, жене Александра, и ученикам 11 «К» класса Артему Климанову и Елизавете Благодатковой.

«Молодое поколение должно знать, помнить и чтить память наших защитников», — отметил Алексей Шимко.