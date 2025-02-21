Парту героя в честь Артема Саукова открыли в лицее № 2 Павловского Посада

В округе состоялось торжественное открытие Парты героя в лицее № 2, посвященной выпускнику этого учебного заведения Артему Саукову. По словам организаторов, этот памятный знак стал символом признательности к подвигу молодого человека, выбравшего путь служения Отечеству и являющегося примером мужества, стойкости и преданности своему долгу.

«В 2020 году он поступил на службу в ряды Российской армии, а затем подписал контракт, продолжив службу в рамках специальной военной операции. В настоящее время он командует боевой машиной „Град“ и активно участвует в боевых действиях на передовой», — сообщили в администрации округа.

Артем Сауков стал первым юнармейцем Павловского Посада и победителем военно-спортивных игр «Зарница» и «Бастионы Мужества», демонстрируя лидерские качества и отличную физическую подготовку.

В городе Изюм военнослужащего наградили за успешное выполнение боевых задач государственной медалью Суворова, а также медалями за участие в специальной военной операции и за укрепление боевого содружества. Артем посетил мероприятие, став живым примером героизма для школьников. Он рассказал ученикам о службе, боевых товарищах и о важности защиты Родины.