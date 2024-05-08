Парту героя Руслана Литвиненко открыли в школе Воскресенска | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 19:31 Парту героя Руслана Литвиненко открыли в школе Воскресенска Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В школе «Вектор» в Воскресенске состоялось торжественное открытие Парты Героя в честь Руслана Литвиненко, бывшего ученика, который погиб в апреле прошлого года в ходе специальной военной операции. На мероприятии присутствовали не только учителя и ученики школы, но и семья Руслана — его мать и сестра, а также активисты и представители партии «Единая Россия».

Руслан Литвиненко отдал свою жизнь за Родину в районе населенного пункта Ягодное Харьковской области, за что посмертно удостоен ордена Мужества за героизм на поле боя.

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Парта Героя — это особое место в классе, украшенное информацией о достойном и заслуженном человеке. За этой партой имеют честь сидеть самые выдающиеся ученики, демонстрирующие отличные результаты в учебе, спорте и творческой деятельности.

Церемонию открытия Парты Героя провели в рамках инициативы «Новая школа» от партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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