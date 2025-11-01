«Парту Героя» открыли в школе Серпухова

В стенах образовательного учреждения поселка Пролетарский под Серпуховом прошла церемония открытия «Парты Героя», посвященной выпускнику школы Андрею Гаджиеву, который погиб во время специальной военной операции.

На церемонии собрались школьники, педагогический состав, представители местной администрации, депутаты, активисты политических партий, а также сотрудники Единого центра поддержки участников СВО и их семей.

Андрей Гаджиев окончил Пролетарскую школу в 2017 году. Он был мобилизован в сентябре 2022 года и отдал свою жизнь в районе города Кременная 12 марта 2024 года. За проявленное мужество и самоотверженность Андрей Гаджиев посмертно награжден Орденом Мужества.

На «Парте Героя» размещен краткий рассказ о жизни Андрея, его боевом пути и подвиге, дополненный фотографиями. Планируется, что эта парта займет место в кабинете истории.

Данная парта стала уже 27-й, установленной в образовательных учреждениях муниципалитета, и второй именно в Пролетарской средней школе.