Парту героя открыли в школе № 2 в Егорьевске

Председатель Совета депутатов округа Михаил Лавров выразил благодарность матери и бабушке Дмитрия за воспитание истинного патриота, мужественного воина и достойного гражданина своей страны. Он призвал молодое поколение бережно хранить память о защитниках Отечества, чьи имена навсегда вписаны в историю России.

«Мы должны знать и помнить героев, которые не пожалели собственной жизни ради нашего общего будущего. Наш долг — быть едиными и делать все, чтобы их жертва не была напрасной. У учеников перед глазами всегда будет пример для подражания и повод для гордости, что в стенах их школы учился наш героический земляк», — отметил Михаил Лавров.

Ученики подготовили патриотические песни и стихи. Собравшиеся почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания.

Дмитрий Кутаков с 2008 по 2019 годы учился в школе № 2. Он служил в Донецкой народной республике в 132 бригаде, был сапером. В одном из боев в районе Новобахмутовки был ранен в голову и попал в госпиталь в городе Ждановка Горловского района. После выписки Дмитрий снова вернулся на передовую и вступил в штурмовую бригаду. 24 апреля 2023 года погиб в бою.