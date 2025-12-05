Парту героя открыли в школе имени Марченко в Лосино-Петровском округе

Евгений Кукушкин родился 1984 году, отправился на фронт в октябре 2022 года и добросовестно выполнял свой воинский долг. Отмечен медалью «За отвагу» за эвакуацию боевых товарищей и орденом Мужества. Начиная с 2024 года, 10 месяцев его судьба оставалась неизвестной. И вот 2 июля 2025 года герой с воинскими почестями был похоронен на Свердловском кладбище.

Супруга военнослужащего Диана воспитывает троих детей. Старшая дочь Эвелина учится в колледже, средняя дочь Виолетта и младший сын Макар ходят в школу имени Марченко. «Мы очень рады, что парта будет стоять именно в нашей школе. Я сама училась здесь, и дети мои учатся здесь», — сказала Диана Чепухалина.

Патриотический проект «Парта героя» партии «Единая Россия» знакомит школьников с героями-земляками. Право сидеть за такой партой предоставляется ученикам за отличия в учебе и активное участие в жизни школы.