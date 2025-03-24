Парту героя открыли в школе «Флагман» в Одинцове

За плечами Константина Горелова были многолетняя служба и прыжки с парашютом. На спецоперации он занимался разведкой вблизи города Соледара Донецкой области. Здесь же Константин героически погиб — получил смертельное ранение в сердце. Бойца посмертно наградили орденом Мужества. У него остались жена и трое детей.

Глава округа отметил важность проекта, который сохраняет память о героях, защищавших страну. Вдова Константина Анна Горелова поблагодарила участников за возможность увековечить память о муже, который очень любил детей и делился с ними своим опытом.

Парта героя станет символом уважения и памяти о Константине, а также напоминанием о важности передачи традиций молодежи. Ученики смогут не только увидеть фотографию героя, но и узнать о его жизни и заслугах.