Парту героя открыли в школе «Флагман» в Одинцове
Парта героя посвящена участнику спецоперации Константину Горелову. Почтить память бойца и торжественно открыть церемонию прибыли глава Одинцовского округа Андрей Иванов, депутаты Московской областной думы и делегация из Донецкой Народной Республики.
За плечами Константина Горелова были многолетняя служба и прыжки с парашютом. На спецоперации он занимался разведкой вблизи города Соледара Донецкой области. Здесь же Константин героически погиб — получил смертельное ранение в сердце. Бойца посмертно наградили орденом Мужества. У него остались жена и трое детей.
Глава округа отметил важность проекта, который сохраняет память о героях, защищавших страну. Вдова Константина Анна Горелова поблагодарила участников за возможность увековечить память о муже, который очень любил детей и делился с ними своим опытом.
Парта героя станет символом уважения и памяти о Константине, а также напоминанием о важности передачи традиций молодежи. Ученики смогут не только увидеть фотографию героя, но и узнать о его жизни и заслугах.