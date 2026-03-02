Парту Героя открыли в Раменской школе № 6

В Раменском, в стенах школы № 6, в рамках проекта «Парта Героя» открыли мемориальную парту в честь выпускника Алексея Максимкина, который отдал свою жизнь за Родину. Алексей Максимкин родился, вырос и получил образование в Раменском, пройдя все классы шестой школы.

Он был одним из тех, кто, столкнувшись с вызовами времени, не смог остаться в стороне. 13 сентября 2024 года Алексей добровольно отправился в зону специальной военной операции, чтобы защищать свою страну.

«Его боевой путь оказался трагически коротким, но героическим: всего полтора месяца спустя, 2 ноября 2024 года, он погиб при исполнении воинского долга. За свой исключительный подвиг Алексей Максимкин был посмертно награжден Орденом Мужества. Церемония открытия собрала в актовом зале школы тех, для кого имя Алексея теперь навсегда вписано в историю», — сообщили в образовательном учреждении.

Первым за Парту Героя сел одиннадцатиклассник, отличник Илья Машковский. Он произнес торжественную клятву, обещая чтить память героев и быть достойным гражданином своей страны.

Ученики школы подготовили творческие номера: песни, стихи и танцы, посвященные мужеству защитников Отечества.