«Парту Героя» открыли в колледже Орехово-Зуева

В Орехово-Зуевском профессионально-педагогическом колледже Государственного гуманитарно-технологического университета состоялось торжественное открытие «Парты Героя», посвященной памяти выпускника Сергея Михалкина, погибшего в зоне проведения специальной военной операции. Он посмертно награжден орденом Мужества.
Открытие «Парты Героя» стало символом признания его подвига и увековечения памяти о нем в стенах родного учебного заведения.
На церемонии присутствовали студенты и преподаватели колледжа, ветераны специальной военной операции и представители фонда «Защитники Отечества».
«Сергей Михалкин навсегда останется в нашей памяти как мужественный, отважный и преданный своему делу человек. Он был настоящим патриотом своей страны и примером подражания для всех нас. Его подвиг никогда не будет забыт», — сообщили в колледже.
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