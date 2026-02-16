«Парту Героя» открыли в Егорьевске

Александр Маркин был неразрывно связан со школой № 15: здесь он учился с 1994 по 2003 год. Педагоги вспоминают его как ответственного и порядочного юношу. Спустя почти двадцать лет после выпуска, в октябре 2022 года, Александр был призван в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации. Александр погиб 29 августа 2024 года при выполнении боевой задачи на территории Луганской Народной Республики.

Александр Маркин награжден орденом Мужества посмертно. На торжественном митинге собрались его семья, друзья, одноклассники, нынешние ученики и учителя, а также представители администрации муниципального округа Егорьевск.