«Парту Героя» открыли в Быковской школе

В стенах Быковской школы № 15 состоялся урок мужества. В этот день учащиеся не только вспоминали о героях, но и активно принимали участие в помощи тем, кто сейчас защищает нашу страну в рамках специальной военной операции.

Вместо стандартного урока школьники сами организовали сбор посылок и использовали 3D-принтер для создания сувениров, которые будут отправлены на фронт. Одним из самых важных моментов мероприятия стало открытие парты Героя, посвященной выпускнику школы Ивану Панину, который трагически погиб в 2024 году.

Школьники активно участвовали в мастер-классах по 3D-печати, где они осваивали навыки создания сувениров-оберегов, предназначенных для участников СВО. Также они помогали собирать и упаковывать гуманитарную помощь.

Кроме того, ученики подготовили презентации и творческие номера, которые были посвящены памяти земляков-героев. На мероприятии присутствовали ветераны, депутаты и почетные жители округа. В завершение урока все участники получили благодарственные письма за свою активную позицию и вклад в общее дело.