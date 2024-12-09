«Парту героя» в честь бойца СВО Олега Исаева открыли в Богородском округе

Олег Исаев родился 13 июля 1990 года в Ногинске. Со второго по девятый классы обучался в школе № 3. Срочную службу проходил в танковых войсках в Коврове, по окончании сержантской школы ему было присвоено звание сержанта. После службы в армии служил в МЧС, работал инструктором в гарнизоне «А».

В 2014 году, узнав о событиях в ЛНР и ДНР, Олег, будучи подлинным патриотом, отправился снайпером-добровольцем на помощь ополченцам. С января по февраль 2015 года воевал в Дебальцево, где получил первую контузию. За девять лет службы перенес три контузии и множество осколочных ранений. Не имея военного образования, Олег дослужился до майора, командуя третьим мотострелковым батальоном войсковой части 40318.

В 2022 году батальон под командованием Олега, известного под позывным «Леший», героически участвовал в освобождении Лисичанска в Луганской Народной Республике.

12 мая 2023 года Олег отдал свою жизнь, исполняя воинский долг в Донецкой Народной Республике. Он погиб в районе Артемовска, неподалеку от поселка Клещеевка. За девять лет воинской службы Исаев неоднократно награждался орденами и медалями Донецкой и Луганской народных республик.

На памятном мероприятии присутствовали родные, близкие Олега, депутаты Богородского округа. Сын героя первым сел за парту.

Патриотическая акция проходит в стенах этого учебного заведения уже не в первый раз. В конце февраля этого года в Центре образования № 3 открыли парту, посвященную Игорю Карпову.

На сегодняшний день на территории Богородского круга открыто уже двадцать восемь парт в память о героях.