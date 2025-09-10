Парту героя и мемориальную доску открыли в школе № 6 в Долгопрудном

Церемония торжественного открытия мемориальной доски и Парты героя в память о выпускнике Александре Коломенском состоялась в школе № 6 Долгопрудного. Боец год назад погиб во время специальной военной операции при исполнении воинского долга.

Александр Коломенский родился в Долгопрудном, закончил здесь школу. Впоследствии учился в железнодорожном колледже. Незадолго до начала спецоперации работал в московском метро машинистом. Когда в октябре 2022 года ему пришла повестка о мобилизации, Александр не раздумывал — сразу ушел защищать Родину.

«Александр был такой, как все — он учился в этой школе, сидел за партой с кем-то из одноклассников, и кто бы мог подумать, что этот парень станет героем?! Такие, как он, делают нашу страну великой», — сказал на открытии мемориальной доски глава городского округа Долгопрудный Олег Сотник.

Александр Коломенский служил санитарным инструктором в инженерно-саперной роте в Луганской Народной Республике. Погиб в Сватовском районе. Ему было 35 лет. За храбрость награжден орденом Мужества посмертно. На памятном мероприятии бойца вспоминали его родственники и бывшие учителя, говорили добрые слова представители администрации города. Все собравшиеся почтили память Александра Коломенского минутой молчания.