Парту героя Егора Громова открыли школе № 5 в Реутове | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 19:16 Парту героя Егора Громова открыли школе № 5 в Реутове Пресс-служба администрации городского округа Реутов

Читать 360 в

В школе № 5 Реутова торжественно установлена «Парта Героя», посвященная Егору Громову, который принимал участие в специальной военной операции. Боец посмертно удостоен ордена Мужества за выполнение боевой задачи, в ходе которой погиб.

Заместитель главы Реутова Екатерина Отческая подчеркнула, что Егор Громов стал первым участником специальной военной операции из нашего города, в честь которого установлена Парта Героя.

Реклама

Егор переехал с семьей в Реутов в 1999 году, учился в пятой школе, затем продолжил образование в кадетском корпусе и теплоэнергетическом колледже. Служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове. После службы в армии он поступил в высшее учебное заведение. 30 сентября 2022 года мобилизован.

До момента установки парты, посвященной Егору Громову, в реутовских школах уже открыто пять таких памятных мест, посвященных героям, жившим в Реутове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».