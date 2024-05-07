Парту героя Андрея Назарова открыли в школе № 2 в Лобне | 360°

Спецоперация 07 мая 2024, 18:47 Парту героя Андрея Назарова открыли в школе № 2 в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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В школьном музее «Родная земля» школы № 2 городского округа Лобня состоялось торжественное мероприятие открытия парты героя. Его посвятили выпускнику учебного заведения Андрею Назарову, который участвовал в СВО.

На церемонии присутствовали родные Андрея, участники школьных отрядов Юнармии «Вертикаль» и «Соколы», заместитель главы городского округа Лобня Павел Черменев и муниципальные депутаты.

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Организаторы мероприятия подчеркнули значимость этой акции для учащихся, отметив, что она предоставила уникальную возможность погрузиться в историю страны и города, а также услышать рассказы о жизни и героизме Андрея. Его жизненный путь и поступки станут примером для молодых жителей Лобни в плане мужества, выдержки и благородства.

Напомним, что «Парта героя» является образовательным проектом, цель которого — знакомить школьников с историями земляков, совершивших героические поступки и проявивших личное мужество. В рамках проекта в школах устанавливаются парти с именами героев, и право сидеть за ними получают ученики за отличную учебу и активное участие в жизни школы. Проект инициирован партией «Единая Россия» в рамках проекта «Новая школа».

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