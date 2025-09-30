Партию «сухого душа» отправили бойцам СВО из Фрязина

Молодогвардейцы за короткое время сделали значительный объем необходимых средств гигиены. Их включат в состав очередной партии гуманитарного груза и в ближайшее время отправят бойцам на передовую.

«Сухой душ» незаменим в полевых условиях. Принцип его действия основан на использовании специальной пены, не требующей смывания. Средство эффективно очищает кожу и обладает освежающим эффектом. Каждый набор полностью укомплектован и готов к немедленному применению.

Руководитель фрязинского отделения «Молодой гвардии» Эвелина Звездова отметила, что поддержка бойцов СВО является главным приоритетом в работе организации. «Мы понимаем, насколько важны такие, казалось бы, простые вещи, как гигиена, для морального духа и физического состояния солдат. Эта работа будет продолжена», — пообещала она.