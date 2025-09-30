Партию «сухого душа» отправили бойцам СВО из Фрязина
Активисты местного отделения «Молодой гвардии Единой России» продолжают оказывать поддержку участникам специальной военной операции. Ребята изготовили для военнослужащих партию средств личной гигиены, известных как «сухой душ».
Молодогвардейцы за короткое время сделали значительный объем необходимых средств гигиены. Их включат в состав очередной партии гуманитарного груза и в ближайшее время отправят бойцам на передовую.
«Сухой душ» незаменим в полевых условиях. Принцип его действия основан на использовании специальной пены, не требующей смывания. Средство эффективно очищает кожу и обладает освежающим эффектом. Каждый набор полностью укомплектован и готов к немедленному применению.
Руководитель фрязинского отделения «Молодой гвардии» Эвелина Звездова отметила, что поддержка бойцов СВО является главным приоритетом в работе организации. «Мы понимаем, насколько важны такие, казалось бы, простые вещи, как гигиена, для морального духа и физического состояния солдат. Эта работа будет продолжена», — пообещала она.