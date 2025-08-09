Партию гумпомощи отправили в зону СВО из храма в Балашихе

Из Преображенского храма городского округа Балашиха отправили гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Груз собрали силами прихода храма и сотрудниками Балашихинского родильного дома, расположенного в микрорайоне Саввино.

В посылку вошли двухъярусные кровати с лестницами, дизельные генераторы, 30 килограммов консервов, 30 вещмешков, собранных участниками клуба «Активное долголетие» микрорайона Железнодорожный, а также продуктовые наборы и два кондиционера.

Перед отправкой груза настоятель Преображенского храма и ответственный за социальное служение и благотворительность по Балашихинскому церковному округу протоиерей Виталий Кулешов совершил молебен. Он окропил Святой водой автомобили, в которые погрузили вещи.

Груз уже успешно доставили в зону специальной военной операции и передали бойцам.