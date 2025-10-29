Партию гумпомощи из Можайска доставили в госпиталь в Краснознаменске

Уже шестой гуманитарный груз отправили военнослужащим в зону СВО из Можайска. Его получили бойцы, проходящие лечение в госпитале.

В посылку вошли гигиенические средства, одежда, продукты, в том числе 360 пирожков, которые приготовили матери и жены погибших бойцов. Еще в гумпомощь вошли 10 коробок знаменитого можайского молока, талисманы «Ангелы Победы», письма и просфоры в виде птичек, которые выпекают при Храме Живоначальной Троицы в деревне Бестужево.

Сопровождали груз заместитель главы Можайского муниципального округа Елена Заболотная и социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

«Россия была, есть и будет, никогда ни один враг нас не победит, мы — сильная держава. Спасибо Вам и низкий поклон», — сказала Елена Заболотная.

Кроме того, перед пациентами госпиталя выступили солисты Можайского культурно-досугового центра. Они подготовили концерт.