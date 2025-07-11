Партию гумпомощи для бойцов СВО отправили из Солнечногорска

Из Солнечногорска отправлена очередная партия гуманитарного груза для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Курском направлении. В этот раз в зону СВО доставлены средства защиты, одежду и продукты питания. Доставка осуществлялась как железнодорожным транспортом, так и автотранспортом.

Сбор гуманитарной помощи был организован при участии администрации городского округа Солнечногорск и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области.

«Собрали все самое необходимое, что просили бойцы: палатки, рюкзаки, одежда, провизия, спальные мешки, полотенца и личная гигиена, нательное белье, термобелье и сладости в дорогу. Ждем ребят с победой», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подобные акции по поддержке военнослужащих и жителей приграничных территорий, а также детских учреждений, проводятся в Солнечногорске регулярно.

Каждый желающий может внести свой вклад. За помощью или для оказания помощи следует обращаться в Единый центр поддержки участников СВО. Центр расположен по адресу: улица Красная, 22 А, 1 этаж.

На базе центра работают благотворительные фонды, предоставляющие бесплатную правовую и психологическую помощь, а также содействие в реабилитации и трудоустройстве.