Партию гуманитарной помощи передали в зону СВО из Солнечногорска

Гуманитарную помощь передали из Солнечногорска для гвардейской десантно-штурмовой бригады в зону специальной военной операции. Груз собрали на базе Единого центра поддержки и оказания юридической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей.

В Едином центре регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь. Активную работу в этом направлении ведет советник центра Андрей Бакланов, который сам участвовал в специальной операции и продолжает поддерживать военных уже «на гражданке».

«От Единого центра передаем наш небольшой вклад в будущую победу. Мы постоянно в поиске возможностей оказать помощь, предоставляем необходимые ресурсы и поддержку тем, кто на передовой. И, конечно, всех ждем дома», — рассказал Андрей Бакланов.

Центр функционирует по принципу «одного окна», предлагая услуги благотворительных, социальных и юридических организаций. Здесь можно получить правовую, гуманитарную и психологическую помощь. Специалисты помогают решать бытовые проблемы, организуют доставку грузов и содействуют в получении необходимых мер поддержки.

«В центр обращаются люди с очень сложными вопросами: трудоустройство, выделение земель, награды, льготы, поиск пропавших без вести и возвращение пленных. Все они требуют основательного погружения», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Представители Ассоциации юристов России и Адвокатской палаты Московской области предоставляют бесплатные консультации и сопровождают дела. Также в центре работает филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

Бойцам помогают адаптироваться к мирной жизни и найти работу на местных предприятиях. Для этого сейчас активно налаживают взаимодействие с бизнесменами.

Обратиться в Единый центр могут участники специальной военной операции, члены их семей и все желающие оказать поддержку. Он расположен по адресу: улица Красная, дом № 22а.