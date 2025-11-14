Партию гуманитарной помощи передали участнику СВО в Серпухове

В Едином центре помощи участникам специальной военной операции состоялась рабочая встреча с военнослужащим Артемом под позывным Смайлик, находящимся в краткосрочном отпуске. Во встрече приняли участие депутат окружного Совета Вячеслав Орехов, ветеран боевых действий Александр Худобкин и представители общественности.

Ключевой темой обсуждения стала деятельность Ассоциации ветеранов СВО — новой структуры, созданной для консолидации усилий ветеранов разных поколений и действующих военнослужащих. В рамках системной работы Центра продолжается адресная поддержка земляков и их подразделений.

На регулярной основе осуществляется поставка военного снаряжения, специализированного инструмента и расходных материалов, необходимых для выполнения боевых задач в полевых условиях.