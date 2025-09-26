Партию гуманитарной помощи передали из Ногинска в зону СВО

Богородский округ помог фронту и бойцам. Вместе с отцом Дениса Пудовкина, погибшего в Беслане при освобождении заложников, коллектив школы отправился в Центр реабилитации «Ясенки».

Директор центра Михаил Маслов гостеприимно встретил ребят и провел экскурсию по учреждению.

После все собрались за круглым столом. Ребята задали интересующие их вопросы. Передали рисунки и письма от младших школьников, а также видеоролик, в котором поблагодарили солдат.

Планируется отправить очередной гуманитарный груз в Запорожье. Электронное оборудование, средства связи, медикаменты, перевязочные материалы, обезболивающие препараты, генераторы и многое другое доставят в разведывательный батальон имени Пророка Божия Илии в Запорожское направление.

Освящение гуманитарной помощи совершил благочинный Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев.