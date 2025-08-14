Партию гуманитарной помощи передали из Ленинского округа в зону СВО

Глава Ленинского округа Станислав Каторов и представители Совета депутатов, а также командир штурмового взвода с позывным «Кардан» передали партию гуманитарной помощи в зону СВО. Бойцам 42-й Евпаторийской мотострелковой дивизии доставят мотоциклы, генераторы и экипировку.

Партию гуманитарной помощи по запросу бойцов СВО.

«Собрали для них 50 пончо-плащей, которые защитят от тепловизоров, столько же футболок из хлопка, а также две единицы маневренной техники — кроссовые мотоциклы, предназначенные для оперативного реагирования на меняющуюся обстановку на поле боя и спасения жизни раненых», — сказал глава муниципалитета Станислав Каторов.

Гуманитарный груз собрали на базе общественной приемной партии «Единая Россия», а муниципальные депутаты приобрели на личные средства мотоциклы. В подготовке к эксплуатации помогали местные мотогонщики.

В зону СВО также передадут два полноприводных автомобиля «Нива», а также собранные жителями медикаменты, инструменты и подарки для детей.

«Сбор необходимого для выполнения боевых задач на передовой не прекращается ни на день. В этом важном деле участвуют и предприниматели Ленинского округа, и жители. Поддержка военнослужащих — это приоритетная задача, и мы будем продолжать оказывать помощь», — отметил председатель Совета депутатов муниципалитета Станислав Радченко.