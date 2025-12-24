Партию гуманитарной помощи передали из Ленинского округа в зону СВО

Партию гуманитарной помощи лично передал бойцам глава Ленинского городского округа Станислав Каторов. В состав груза включили строительные материалы и приборы для отопления.

Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Сегодня мы встретились с ребятами, которые прибыли прямо с курского направления. Они уже выполняют задачи на освобожденных территориях. Мы передаем им все необходимое, чтобы наши военнослужащие могли почувствовать заботу и поддержку земляков. Будем и дальше продолжать эту важную работу. Поддержка наших бойцов — это наш долг и общая задача», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В состав гуманитарного груза включили строительные материалы, большое количество утеплителя, трубы для строительства, приборы для отопления, дизель-генераторы, окопные свечи, маскировочные сети, полтонны сладких подарков к наступающему Новому году.

В пресс-службе Ленинского округа отметили, что муниципалитет постоянно помогает военнослужащим и жителям новых регионов. С начала 2025 года отправили более 670 тонн гуманитарного груза.