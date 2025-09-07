Партию гуманитарной помощи передадут из Химок в зону СВО

В Химках в центре «Волонтеры Подмосковья» продолжается акция по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. К инициативе присоединился депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов.

В состав гуманитарной помощи вошли предметы личной гигиены, а также кондитерские изделия, крупы, консервы и другие товары.

«Сегодня важно, чтобы каждый внес свой вклад в поддержку наших бойцов. Они должны чувствовать, что дома их ждут и ценят. Мы будем и дальше помогать, чтобы у военнослужащих было все необходимое», — отметил Владислав Мирзонов.

Гуманитарную помощь собирают жители округа, предприниматели, общественные организации и учебные заведения.

«В акции участвуют не только горожане, но и крупные коммерческие организации. Такая поддержка показывает, что наш народ един. Именно это укрепляет веру бойцов в надежный тыл», — подчеркнул председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Помощь можно принести по адресу: улица 9 Мая, 18б. Режим работы — с 9:00 до 18:00.