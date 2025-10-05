Партию гуманитарной помощи отправят в зону СВО из Подольска

Очередной сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО завершился в округе в рамках акции «Подольск помогает». В свою очередь бойцы записали землякам видеопоздравление ко Дню города.

За пять дней в волонтерский центр на улице Ульяновых приходили разные люди, объединенные желанием поддержать бойцов на передовой. Для защитников привозили продукты питания, инструменты, медикаменты, средства личной гигиены, одежду, маскировочные сети. Также письма и рисунки от школьников с трогательными пожеланиями.

В сборе гумпомощи приняли участие представители администрации, образовательные учреждения, общественные организации и более 20 предприятий.

«Дорогие подольчане! Поздравляем с Днем города! Пусть Подольск с каждым годом становится только краше и уютнее, а в каждом доме царят мир, счастье и благополучие. С праздником!» — сказали бойцы во время видео поздравления.