Партию гуманитарной помощи отправят в зону СВО из Фрязина

Активисты отделения «Молодой гвардии Единой России» во Фрязине и инициативная группа «Покров» изготовили маскировочные сети для военнослужащих. Партию вскоре отправят в зону проведения специальной военной операции.

Молодогвардейцы традиционно отправляют помощь военнослужащим. Волонтеры собираются вместе, чтобы изготовить маскировочные сети и помочь фронту. Таким образом они помогают им выполнять боевые задачи.

«Для наших ребят это не просто задача, а важная и нужная миссия. Они понимают, что их труд — это реальная помощь тем, кто сегодня защищает интересы страны. Мы планируем и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку военнослужащим», — отметили в местном отделении «Молодой гвардии».

Партию маскировочных сетей в ближайшее время отправят в зону проведения специальной военной операции.