Партию гуманитарной помощи отправят из Подольска в зону СВО

В округе в рамках акции «Подольск помогает» собрали порядка одной тонны гуманитарной помощи, которую сортируют и готовят к отправке в Волонтерском центре на улице Ульяновых, 1. Ребята из школы «Бородино» привезли инструменты для работы, нательное белье и средства личной гигиены, а также 50 окопных свечей, сделанных руками учеников и педагогов школы.

Директор школы «Бородино» Наталья Павлюк рассказала, что ее ученики помогают военнослужащим регулярно. Во внеурочное время преподаватели и ученики по своей инициативе изготавливают свечи и плетут маскировочные сети.

Вместе со своими воспитанниками гуманитарную помощь в Центр доставил начальник штаба «Юнармии» в Подольске Евгений Лукошников. Прибывшие с ним активистки «Юнармии» Кристина, Ева и Софья поделились, что собирали необходимое все вместе.

Акция продлится до 12 декабря, помощь бойцам на передовую принимают ежедневно с 10:00 до 18:00.