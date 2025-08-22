Партию гуманитарной помощи отправят из Павловского Посада в зону СВО

Гуманитарный конвой из Павлово-Посадского городского округа отправят в зону СВО. В администрации муниципалитета активно готовятся к предстоящей миссии.

Руководитель миссии, председатель Совета депутатов Роман Тикунов отметил, что это одна из самых дорогостоящих поездок. В составе груза — автомобили, мотоциклы, БПЛА и другая специализированная техника, необходимая для выполнения боевых задач.

Конвой предназначен для более чем 80 военнослужащих. В погрузке участвуют волонтеры «Молодой гвардии» и кадеты школы № 13 в Электрогорске.

Поездку организовали в рамках работы штаба по поддержке мобилизованных и военнослужащих, созданного главой Павлово-Посадского округа Денисом Семеновым. Организация расположилась в партии «Единая Россия» и Совете депутатов. Прием запросов от жителей продолжается по телефону: 8 (916) 712-05-45.