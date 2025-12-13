Партию гуманитарной помощи отправят из Можайска в зону СВО

Ученики младших классов школы № 1 и их родители приняли участие в патриотической акции. Дети написали письма бойцам, а взрослые собрали посылки, которые отправят из Можайска в зону СВО и военные госпитали.

Социальный координатор Госфонда «Защитники Отечества» поблагодарила первоклассников за письма участникам СВО. Она рассказала, что важно помнить подвиги героев прошлого и чтить мужество современных воинов.

«Герои — это не только история. Это те, кто сейчас защищает наше мирное небо. Ваши искренние слова поддержки очень важны для наших бойцов», — подчеркнула Галина Аксенова.

Первоклассникам рассказали о великих полководцах, героях истории и современности. Дети порассуждали, что бойцы должны обладать смелостью, добротой и отвагой. В письмах они пожелали участникам СВО здоровья и скорейшего возвращения домой.

Родители помогли собрать и упаковать посылки, вложив туда необходимые вещи и письма первоклассников.

«Ребята приняли участие в сборе помощи и написании писем нашим защитникам впервые, но с большим энтузиазмом. Такие акции учат детей с юного возраста быть благодарными, сопереживать и расти настоящими патриотами своей страны. Это важный шаг в воспитании достойного поколения», — отметила учитель начальных классов Ольга Сидорович.

Подобные акции проводят во всех школах Можайского округа. Гуманитарный груз отправят в военные госпитали и на передовую.