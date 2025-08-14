Партию гуманитарной помощи отправят из Лобни в зону СВО

Жители Лобни собрали 1,3 тонны гуманитарной помощи для военнослужащих в рамках акции «Доброе дело». На следующей неделе необходимые вещи отправят военнослужащим.

В сборе приняли участие специалисты администрации, муниципальные депутаты, предприниматели, члены Торгово-промышленной палаты и Общественной палаты, сотрудники предприятий и общественных организаций, а также молодогвардейцы, «Волонтеры Подмосковья» и жители муниципалитета.

Руководитель Центра поддержки участников СВО Дарья Косых передаст на фронт продукты, медикаменты, маскировочные сети, фильтры для воды, строительные инструменты и другие необходимые вещи.

Особую ценность представляют посылки от родных и близких, которые девушка также отвезет адресатам.

Отметим, с начала года жители Лобни передали в зону СВО более 17 тонн гуманитарной помощи.