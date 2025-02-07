Партию гуманитарной помощи отправят из Красногорска в Курскую область

В Центре помощи участникам СВО «Забота» готовят к отправке очередную партию гуманитарного груза для жителей Курской и Белгородской областей. Уже собрано 300 килограммов одежды для детей и взрослых.

В сборе гуманитарной помощи принимают участие неравнодушные жители Красногорска, депутаты и организации. Посылки принимают в Центре помощи участникам СВО «Забота».

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов сообщил, что в пункты временного размещения в Курске и Белгороде будут переданы 300 килограммов одежды и обуви для детей и взрослых, игрушки и развивающие игры.

«Благодарю жителей 120 округа за милосердие и призываю тех, кто еще не успел внести свой вклад в сбор помощи курянам и белгородцам, сделать это. Принести „гуманитарку“, а еще помочь с плетением маскировочных сетей и шитьем одежды для наших защитников можно по адресу: Красногорск, Ильинское шоссе, д. 1А, атриум 3-го этажа, центр „Забота“», — написал Сергей Колунов в своем телеграм-канале.

Муниципальные депутаты в Красногорске Олег Синицын и Любовь Одинцова приняли участие в сборе от Московского областного отделения физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация КУДО России» под председательством Алексея Истякова. Депутат Олег Синицын отметил, что для участников СВО передадут спальные мешки и медикаменты.