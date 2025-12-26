Партию гуманитарной помощи отправят из Богородского округа в ЛНР

Команда Ногинских волонтеров «Вместе за наших» передала Станичному казачьему обществу Богородского округа пять буржуек, четыре противотепловизорных одеяла, два костюма «Кикимора». Все это будет отправлено уже в новом году с гуманитарным казачьим конвоем.

Казачки под руководством Светланы Загорудько и друзья станичного общества из Региональной благотворительной общественной организации «Мы сможем» собрали 33 подарка в Луганский детский дом. Сейчас там проживают 57 детей-сирот, которые остались без родителей и крова над головой. В настоящее время сбор гуманитарной помощи продолжается, поэтому каждый может внести свою лепту в это доброе дело.

Атаман Станичного казачьего общества Богородского округа Александр Полевой рассказал, что с главой одной из станиц подписан договор о сотрудничестве и оказании помощи. В рамках данного соглашения Александр Григорьевич пригласил ребят из приюта летом в Богородский округ, в казачий хутор в деревне Тимково, где гости из ЛНР смогут не только отдохнуть, но и приобщиться к культуре и традициям казаков.

Напомним, чуть ранее, с 17 по 23 декабря, казаки Богородского округа были с гуманитарной миссией в Луганской области в станице Кременная. Они поздравили с Новым годом учащихся двух школ, организовав для ребят праздник с дедом Морозом, Снегурочкой, подарками, танцами и песнями.