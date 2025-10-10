Партию гуманитарной помощи отправили из Воскресенска в зону СВО

Муниципальные депутаты в Воскресенске и сторонники партии «Единая Россия», в том числе участники «Молодой гвардии», собрали и отправили очередную партию гуманитарной помощи для участников СВО. В состав груза вошли теплая одежда, средства личной гигиены, медикаменты и продукты питания.
Особое внимание уделили запросам бойцов спецоперации. Сбор проходил в приемной партии «Единая Россия».
«Мы понимаем, как важна наша поддержка для ребят, которые сегодня защищают интересы нашей страны. Эта помощь — лишь малая часть того, что мы можем сделать для них. Мы будем и дальше продолжать сбор всех необходимых вещей, чтобы каждый боец чувствовал, что он не один, что за ним стоит вся страна», — отметил руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов.
