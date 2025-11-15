Партию гуманитарной помощи отправили из Волоколамска в зону СВО

Жители Волоколамска собрали партию гуманитарной помощи для участников СВО. Груз сформировали по запросам бойцов и отправили из центра «Подвиг».

Для военнослужащих закупили аккумуляторы для автомобиля, маскировочные сети и антидроновые пончо, строительные материалы и инструменты, медикаменты, продукты, теплые вещи.

В погрузке приняли участие волонтеры «Молодой гвардии» и руководители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Вирясов.

Отметим, поддержать бойцов можно по адресу: г. Волоколамск, Октябрьская площадь, д. 2А. Список вещей, которые необходимы в зоне выполнения боевых задач, озвучат по телефону: +7 (926) 190-00-93.