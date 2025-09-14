Партию гуманитарной помощи отправили из Серпухова в зону СВО

Активисты общественного движения «Здоровое Отечество» в Серпухове доставили в зону СВО партию гуманитарного груза весом более 1,5 тонн. Команду возглавили руководитель патриотических проектов Сергей Ситников и волонтер Евгений Полторихин.

В составе гуманитарной партии — FPV-дроны, портативные генераторы, строительные материалы, инструменты, теплая одежда, продукты питания и многое другое. Груз был сформирован благодаря добровольцам.

Сергей Ситников отметил, что помощь участникам СВО — одна из ключевых задач движения. Волонтеры не просто доставляют груз, но и видят лица людей, слышат их истории и понимают, насколько важна поддержка.

За время работы общественного движения «Здоровое Отечество» удалось собрать десятки тонн гуманитарной помощи. Помимо этого, волонтеры посещают детские центры, школы и учреждения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Деятельность организации развивается в двух направлениях: оказание помощи военнослужащим на передовой и поддержка ветеранов и семей участников СВО.