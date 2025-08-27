Партию гуманитарной помощи отправили из Раменского в зону СВО

Волонтеры собрали и передали в зону СВО продукты питания, медикаменты, строительные материалы и многое другое. Помощь направят военнослужащим в Курской и Белгородской областях, а также бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

«Грузим три автомобиля: один автомобиль — грузоподъемностью 10 тонн. Перегруз есть — там примерно 12 тонн, потому что один из компонентов весит тонну — это электроподстанция, которая пойдет в тыловую зону и будет обеспечивать питанием электрическим третью линию обороны», — сказал руководитель гуманитарного конвоя «Раменское» Михаил Лубошников.

Помощь направят военнослужащим в Курской и Белгородской областях, а также в новые территории и зону проведения специальной военной операции. Организаторы отметили, что в состав партии вошел хлеб, который печет жительница Раменского Екатерина по рецептуре XVII века.

«На моем месте может быть любая русская женщина, которая откликнется сердцем, будет помогать фронту и выполнять свое дело. Мы производим хлеб. Когда началась спецоперация, мы с нашей командой начали думать, каким образом мы можем посодействовать и что мы можем предложить на нашем профессиональном уровне. Поняли, что мы можем поставлять хлеб», — сказала руководитель фабрики зернового хлеба Екатерина Орлова.

Екатерину Орлову и других волонтеров отметили памятными знаками за добровольческую деятельность, а также активное участие в сборе и отправке гуманитарной помощи для бойцов СВО.